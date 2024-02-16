Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in dizideki akıbeti belli oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Tanrıöğen'in tedavisi normal odada devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; dizideki akıbeti merak edilen Tanrıöğen, Covid-19'a yakalanıp evde karantinaya alınacak.
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