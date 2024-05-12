Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, gönlünü iş insanına kaptırdı

Kızılcık Şerbeti'nde "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar, iş insanı Oğuz Özmen'le görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:38
Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, gönlünü iş insanına kaptırdı
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özge Özacar kalbini genç iş insanlarından Oğuz Özmen’e kaptırdı. Güzel oyuncu Oğuz Özmen’le Clubhouse Bebek’te görüldü.

Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Oğuz Özmen İpek Hanım Konağı ve Hışvahan’ı Gaziantep’e kazandıran Özmen ailesinin ferdi. Özmen Gaziantep Sanayi Odası tarafından 2023 Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül almıştı. Özmen ile Özacar’ın bir sosyal sorumluluk projesi nedeniyle ortak arkadaş grubu sayesinde tanıştığı öğrenildi.


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