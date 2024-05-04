Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu aşk iddialarına sert çıktı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:53

SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde yer alan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, hakkında çıkan aşk iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Sıla Türkoğlu, önceki gece aralarında Doğukan Güngör'ün de olduğu rol arkadaşlarıyla birlikte Mert Demir'in konserine gitti. Daha sonra Türkoğlu ile Güngör'ün aşk yaşadığı yönünde asılsız haberler üretildi. Türkoğlu bu haberlere sert çıkıştı.

Sıla Türkoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam ekip arkadaşlarımla bir etkinlik sonrası, bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok. Haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim."