Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy hangi dizilerde oynadı?

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:16

Oyuncu Şebnem Gürsoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlanarak oyuncu olmak için adını Ezel Bayraktar olarak değişiren Ömer Aslanhan'a "oyuncu dediğin vicdanlı olur" diye tepki gösterdi.

ŞEBNEM GÜRSOY KİMDİR?

Şebnem Gürsoy Talay, 26 Haziran 1964 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na giren Gürsoy, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi. Birçok dizi ve filmde yer alan Gürsoy Gürsoy, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

ŞEBNEM GÜRSOY EVLİ Mİ?

Şebnem Gürsoy 1987 yılında oyuncu Altan Erkekli ile evlendi. Çift 1991 yılında boşandı. Çiftin Efe Erkekli isminde 1 oğlu var.

ŞEBNEM GÜRSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1986: Suçumuz İnsan Olmak

1988: Ah Ana

1988: Düttürü Dünya

1997: Dostlar Pasajı

1997: Sıdıka

1999: Çatısız Kadınlar

2000: Şaşı Felek Çıkmazı

2002: Bizim Evin Halleri

2003: Kasabanın İncisi

2005: Şifre

2006: Bizim Evin Halleri

2006: Hisarbuselik

2008: Bir Varmış , Bir Yokmuş

2008: Melekler Korusun

2010: Kalp Ağrısı

2010: Unutma Beni

2011: Hayat Devam Ediyor

2014: Ankara'nın Dikmen'i

2015: Kocamın Ailesi

2016: Kehribar

2017: Beni Affet

2017: İki Yalancı

2018: Beni Bırakma







