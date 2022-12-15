Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Şebnem Gürsoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlandı. Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Şebnem Gürsoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlanarak oyuncu olmak için adını Ezel Bayraktar olarak değişiren Ömer Aslanhan'a "oyuncu dediğin vicdanlı olur" diye tepki gösterdi.
ŞEBNEM GÜRSOY KİMDİR?
Şebnem Gürsoy Talay, 26 Haziran 1964 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na giren Gürsoy, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi. Birçok dizi ve filmde yer alan Gürsoy Gürsoy, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.
ŞEBNEM GÜRSOY EVLİ Mİ?
Şebnem Gürsoy 1987 yılında oyuncu Altan Erkekli ile evlendi. Çift 1991 yılında boşandı. Çiftin Efe Erkekli isminde 1 oğlu var.
ŞEBNEM GÜRSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1986: Suçumuz İnsan Olmak
1988: Ah Ana
1988: Düttürü Dünya
1997: Dostlar Pasajı
1997: Sıdıka
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Şaşı Felek Çıkmazı
2002: Bizim Evin Halleri
2003: Kasabanın İncisi
2005: Şifre
2006: Bizim Evin Halleri
2006: Hisarbuselik
2008: Bir Varmış , Bir Yokmuş
2008: Melekler Korusun
2010: Kalp Ağrısı
2010: Unutma Beni
2011: Hayat Devam Ediyor
2014: Ankara'nın Dikmen'i
2015: Kocamın Ailesi
2016: Kehribar
2017: Beni Affet
2017: İki Yalancı
2018: Beni Bırakma
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