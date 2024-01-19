Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yiğit Kirazcı Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Rüzgar karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yiğit Kirazcı rol aldığı Hakan: Muhafız ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerle kendini tanıttı. Şu an Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın yaşamı yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?
YİĞİT KİRAZCI KİM?
Mustafa Yiğit Kirazcı lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırdı.
YİĞİT KİRAZCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Son Tercih - Teoman
Mavi Kelebekler - Kosta Nikoliç
Sudan Bıkmış Balıklar - Erkan
Güllerin Savaşı - Mert Gencer
Seviyor Sevmiyor - Tuna Ertürk
Seni Kimler Aldı - Barış Çamay
8. Gün - Ahmet Ekşi
Hakan: Muhafız - Fırat
Yüzleşme - Levent Elibeyaz
Hizmetçiler - Aras Atahanlı
Çatı Katı Aşk - Demir Yılmaz
Evlilik Hakkında Her Şey - Yıldırım Şahin
Kızılcık Şerbeti - Rüzgâr Yener
YİĞİT KİRAZCI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Tabula Rosa - Sinan
Baba Nerdesin Kayboldum - Ali
İyi Oyun - Özer
şk Tesadüfleri Sever 2 - Kerem
Mucize Aynalar - Kerim
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