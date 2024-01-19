Yayınlanma: 19.01.2024 - 23:41

Güncelleme: 19.01.2024 - 23:41

Yiğit Kirazcı rol aldığı Hakan: Muhafız ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerle kendini tanıttı. Şu an Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın yaşamı yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı hangi dizi ve filmlerde oynadı?

YİĞİT KİRAZCI KİM?

Mustafa Yiğit Kirazcı lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştıktan sonra ise Netflix dizisi 50m2'de "Yakup" karakterine hayat verdi. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki "Demir Yılmaz" karakterini canlandırdı.

YİĞİT KİRAZCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Son Tercih - Teoman

Mavi Kelebekler - Kosta Nikoliç

Sudan Bıkmış Balıklar - Erkan

Güllerin Savaşı - Mert Gencer

Seviyor Sevmiyor - Tuna Ertürk

Seni Kimler Aldı - Barış Çamay

8. Gün - Ahmet Ekşi

Hakan: Muhafız - Fırat

Yüzleşme - Levent Elibeyaz

Hizmetçiler - Aras Atahanlı

Çatı Katı Aşk - Demir Yılmaz

Evlilik Hakkında Her Şey - Yıldırım Şahin

Kızılcık Şerbeti - Rüzgâr Yener

YİĞİT KİRAZCI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Tabula Rosa - Sinan

Baba Nerdesin Kayboldum - Ali

İyi Oyun - Özer

şk Tesadüfleri Sever 2 - Kerem

Mucize Aynalar - Kerim