Kızıl Şerbeti'nde Nilay'ın oğlu Abdullah'ın babası kim? Nilay Mustafa'yı aldattı mı? Alev Abdullah'ı terk mi etti?
Kızılcık Şerbeti 47. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Alev ve Abdullah arasında yaşananlar dizinin izleyicilerini merak ettirdi. Mustafa'nın gittiği doktor kontrolünde duydukları ise Nilay'ın sadakatini sorgulattı. Peki, Kızıl Şerbeti'nde Nilay'ın oğlu Abdullah'ın babası kim? Nilay Mustafa'yı aldattı mı? Alev Abdullah'ı terk mi etti?
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Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü izleyicisi ile buluştu. Fragmanın yayımlandığı andan beri izleyicilerin merak ettiği konu gündeme oturdu. Abdullah'ın Mustafa'nın oğlu olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kızıl Şerbeti'nde Abdullah'ın babası kim? Nilay Mustafa'yı aldatttı mı? İşte ayrıntılar...
MUSTAFA ABDULLAH'IN BABASI MI?
Mustafa'nın bir doktor randevusunda olduğunun gösterildiği fragmanda, doktorun Mustafa'ya "Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız" demesi nedeniyle akıllara Nilay'ın Mustafa'yı aldatmış olma ihtimali geldi.
ALEV'İN GİDİŞİ ÖĞRENİLİYOR...
Alev'e ulaşamayan Abdullah, Sönmez'in yanına giderek Alev'in nerede olduğunu öğrenmek ister fakat Abdullah'ın aldığı cevap onu mutlu etmez. Alev'in yurtdışına gittiği öğrenilir.
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