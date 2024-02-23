Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:11

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:11

Hastane, laboratuvar, tıp merkezi ve poliklinik gibi Sağlık kurumlarında görev yapan klinik destek elemanı, Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı ilanı sonrasında hakkında araştırma yapılan meslekler arasında yer aldı. Peki, Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Klinik destek elemanı hangi bölümde çalışır?

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanları, hasta karşılamadan kayıt işlemlerine kadar bir dizi önemli görevi üstlenerek, hastaların sağlık deneyimini daha etkin hale getiriyor. Hastaları doğru bir şekilde yönlendirmek ve ihtiyaçlarına uygun hizmetleri almalarını sağlamak, klinik destek elemanlarının öncelikli sorumlulukları arasında bulunuyor. Aynı zamanda, sağlık kayıtlarının düzenlenmesi, güncellenmesi ve belgelenmesi gibi dökümantasyon işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyorlar.

2024 KLİNİK DESTEK ELEMANI MAAŞLARI NE KADAR?

Klinik destek elemanı mesleğini yapan kişiler 2024 yılı itibariyle en düşük 19 bin 800 lira, en yüksek ise 47 bin 500 lira almaktadır. Ortalama maaş ise 24 bin 700 lira ücret verilmektedir.