Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde bağırsağında çatlak oluşması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Sağlığına kavuşan ünlü isim İkinci kez ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.
Kobra Murat geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen açıklamalar yapmıştı. Apar topar ameliyata alınan şarkıcı sağlığına kavuştuktan sonra göbek atarak taburcu olmuştu.
Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi.
Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2'inci ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım. Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası