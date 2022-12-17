Kokina nedir? Yılbaşında neden kokina alınır?
Yeni yıla sayılı günler kala çiçekçilerin tezgahları kokinalar ile dolmaya başladı. Yılbaşı çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina her yıl yurttaşlar tarafından ilgi görüyor. Kokina nedir? Yılbaşında neden kokina alınır?
Her yıl aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokinaya, yılbaşına sayılı günler kala ilgi arttı. Kokina yılbaşı ruhunu yansıtan en önemli simgelerinden biridir.
KOKİNA NEDİR?
Kokina, Tavşanmemesi bitkisinin ucuna Silcan meyveleri bağlanmış olarak satılır. Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.
Anavatanı Güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da Belgrad Ormanında yetişen kokina çiçeğinin isminin kökeni kokinadır. Kokina Yunancada 'kırmızı' anlamına geliyor. Kokinaların kırmızı meyveleri dikenli sarmaşık biçimdeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere 'silcan' adı veriliyor. Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor. Kokina sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşını simgeleyen bir çiçektir.
YILBAŞINDA NEDEN KOKİNA ALINIR?
Halk arasındaki eski bir inanca göre kokina çiçeği şans getiriyor. Bu yüzden yeni yıla girmeden önce çiçekçiler kokina satışlarına başlar. Bir rivayete göre; kokinanın çiçeği 1 yıl boyunca solmaz ise çiçeği alan kişi ev sahibi olur.
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