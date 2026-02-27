Kolajen takviyesi cildin elastikiyetini artırıyor, peki kırışıklıklar?

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, günlük olarak kolajen takviyesi almak, elastikiyetini ve nemini artırarak cildi gençleştirebiliyor. Ancak kırışıklık oluşumunu durdurmuyor.

Uzmanlar, kolajenin hap veya toz olarak alımının cilde yararlarından emin olduklarını, ancak bunun hızlı bir çözüm olmadığını savunuyor.

Yaklaşık 8.000 kişiyi içeren 113 testte, kolajen alımının, artrit kaynaklı eklem ağrısını ve sertliğini de hafiflettiği görüldü.

Kolajen, vücutta doğal olarak üretilen ancak yaşla birlikte azalan bir protein türü.

Bu protein, cildi, tırnakları, kemikleri, tendonlar ve kıkırdak dahil olmak üzere bağ dokularını destekleyerek güçlendiriyor.

'KOLAJEN HER DERDE DEVA DEĞİL'

Yetişkinliğin erken döneminden itibaren vücut daha az kolajen üretmeye başlıyor. Mevcut kolajen de bir miktar daha hızlı bir oranda parçalanıyor.

Sigara kullanımı ve güneşe çok maruz kalma gibi etkenler cildin kolajen kaybını hızlandırıyor.

Estetik Cerrahi Dergisi Açık Forum'da bulgularını yayınlayan araştırmacılara göre menopoz dönemindeki kadınlar da ciltlerindeki kolajenin üçte birini bu dönemle kaybediyor.

Tüketicilere, deniz, sığır ve vegan kolajen olmak üzere farklı takviye seçenekleri sunuluyor.

Yapılan araştırma belirli bir kolajenin diğerinden daha iyi çalıştığına dair veri ortaya koymadı.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden araştırmacılar, kolajen takviyelerine ilişkin çalışmaların yine endüstri tarafından finanse edildiğine dikkat çekiyor. Kolajenin yaşlanmayı yavaşlatmaya yönetlik faydaları noktasında "cesur iddialar" dile getirildiği açıklanıyor.

Habere konu olan araştırma herhangi bir endüstri tarafından fonlanmadı.

Araştırmanın direktörlerinden Prof. Lee Smith, "Bu çalışma, kolajen takviyesi konusunda bugüne kadarki en güçlü kanıtları bir araya getiriyor" diyor ve devam ediyor:

"Kolajen her derde deva değildir ancak özellikle cilt ve osteoartrit konusunda, düzenli bir şekilde kullanıldığında faydaları olduğu güvenilir"

Prof. Lee Smith, "açık faydalara" dair bulgular elde ettiklerini söyledikten sonra araştırmalarının "bazı efsaneleri ortadan kaldırdığını" da belirtti.

Araştırmacılar, kolajen takviyesinin, kırışıklık karşıtı bir tedavi olarak değil, yaşlanan ve güneşten zarar görmüş cilde bakım sağlayan bir unsur olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.

Smith şöyle diyor:

"Yaşlanma karşıtı terimini, yaşlanmanın cilde yansımasını önlemek için tasarlanmış bir ürün veya teknik olarak tanımlarsak, bulgularımızın bazı parametrelerde bu iddiayı desteklediğine inanıyorum."

"Örneğin, cildin tonunda ve neminde iyileşme, daha genç görünümlü bir ciltle ilişkilidir" diyor.

CİLT DOSTU DİYET

İngiliz Beslenme Vakfı'nda beslenme bilimcisi olan Bridget Benelam, aldığımız gıdaların da cilt sağlığı için önemli olduğuna işaret ediyor:

"C vitamini kolajen oluşumuna yardımcı olur, bu nedenle turunçgiller, çilekler, yeşil sebzeler, biberler ve domates gibi yiyeceklerden yeterince C vitamini almanız faydalı olabilir.

"Et, kümes hayvanları, peynir, bazı kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllarda bulunan çinko da vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur.

"Birçok kolajen takviyesi hayvansal ürünlerden elde ediliyor. Bu nedenle vegan kişilere uygun değildir.

"Bununla birlikte, vücut, diyet proteininde bulunan amino asitlerden kendi kolajenini üretir. Bu nedenle fasulye ve mercimek gibi kaynaklardan elde edilen protein, kolajen üretimi için gerekli amino asitleri sağlayabilir. Ayrıca vegan takviyeler de mevcuttur."

İngiliz Dermatologlar Birliği Başkanı Dr. Tamara Griffiths de araştırmayı memnuniyetle karşılıyor.

"Bu sistematik incelemenin ortaya koyduğu vaadi geliştirmek için hedefli, sağlam dermatolojik çalışmalarla daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.



