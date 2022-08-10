Kolayca hazırlayabileceğiniz 3 tatlı tarifi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Pasta Şefi Didar Yanar, film veya dizi izlerken, aniden misafiriniz geldiğinde, canınız tatlı çektiğinde ama hızlıca yapmak istediğinizde hazırlayabileceğiniz 3 kolay tatlı tarifi verdi.

İşte o tarifler...

HİNDİSTAN CEVİZLİ RULO PASTA

210 gr süt

55 gram tereyağı

85 gr toz şeker

8 gr kakao

5 gr vanilin

270 gr petibör bisküvi

Kreması için:

75 gr krem şanti

150 gr süt

220 gr hindistan cevizi

Üzeri için:

60 gram eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI: Bir tencereye tereyağını, sütü, toz şekeri ve kakaoyu alın, ocağın altını açın ve margarin eriyene kadar karıştırın. Margarin eridikten sonra, kaynar kaynamaz altını kapatın. Bisküvileri mutfak robotuna atın ve incecik olana dek çekin. Çekilmiş bisküvileri hazırladığınız kakaolu karışıma ilave edin, vanilini de ekleyin ve hamur gibi bir kıvam elde edene dek karıştırın. Bir parça streç filmi mutfak tezgahına yayın, üstüne bisküvi hamurunu koyun ve hamurun üstüne bir parça daha streç film serin. Bir merdane yardımıyla hamuru dikdörtgen şeklinde açın. Krem şanti ve sütü çırparak kremayı hazırlayın, sonra içine Hindistan cevizlerini koyun ve güzelce karıştırın. Hazırladığınız kremayı, tezgahta açılmış olarak bekleyen hamurun üstüne yayın ve dikdörtgenin dar kenarından başlayarak, streç film yardımıyla yuvarlayarak bir rulo elde edin. Hazırladığınız bu ruloyu, streç filme sarın ve ortalama 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra eritilmiş çikolatayla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

BÖĞÜRTLENLİ CHEESECAKE SMOOTHIE

200 gr dondurulmuş böğürtlen

1 adet muz

400 gr süt

60 gr labne

60 gr bisküvi

HAZIRLANIŞI: Muzun kabuklarını soyun ve donması için dolaba kaldırın. Muzunuz donduktan buzdolabından çıkarın. Böğürtlen, muz, labne ve sütü blendera alın. Bisküvi hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bardaklara karışımları pay edin. Bisküvileri elinizle ufalayarak karışımın üzerine serpin. Afiyet olsun.

SUPANGLE

500 gram süt

100 gr toz şeker

14 gr un

8 gr nişasta

14 gr kakao

1 adet yumurta sarısı

70 gram bitter çikolata

Üzeri İçin:

15 gr kakao

HAZIRLANIŞI: Tencereye süt, toz şeker, un, nişasta, kakao ve yumurta sarısını ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Pişen karışımı ocaktan alın ve sıcakken doğranmış bitter çikolata parçalarını ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene dek karıştırın. Buzdolabında soğuyana dek, yaklaşık 3-4 saat bekletin. Servis etmeden önce süzgeç yardımıyla üzerini kaplayacak kadar kakao serpiştirin. Afiyet olsun.