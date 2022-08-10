Kolayca hazırlayabileceğiniz 3 tatlı tarifi
Pasta Şefi Didar Yanar, hızlıca hazırlanabilecek tatlı tarifleri verdi.
Pasta Şefi Didar Yanar, film veya dizi izlerken, aniden misafiriniz geldiğinde, canınız tatlı çektiğinde ama hızlıca yapmak istediğinizde hazırlayabileceğiniz 3 kolay tatlı tarifi verdi.
İşte o tarifler...
HİNDİSTAN CEVİZLİ RULO PASTA
210 gr süt
55 gram tereyağı
85 gr toz şeker
8 gr kakao
5 gr vanilin
270 gr petibör bisküvi
Kreması için:
75 gr krem şanti
150 gr süt
220 gr hindistan cevizi
Üzeri için:
60 gram eritilmiş bitter çikolata
HAZIRLANIŞI: Bir tencereye tereyağını, sütü, toz şekeri ve kakaoyu alın, ocağın altını açın ve margarin eriyene kadar karıştırın. Margarin eridikten sonra, kaynar kaynamaz altını kapatın. Bisküvileri mutfak robotuna atın ve incecik olana dek çekin. Çekilmiş bisküvileri hazırladığınız kakaolu karışıma ilave edin, vanilini de ekleyin ve hamur gibi bir kıvam elde edene dek karıştırın. Bir parça streç filmi mutfak tezgahına yayın, üstüne bisküvi hamurunu koyun ve hamurun üstüne bir parça daha streç film serin. Bir merdane yardımıyla hamuru dikdörtgen şeklinde açın. Krem şanti ve sütü çırparak kremayı hazırlayın, sonra içine Hindistan cevizlerini koyun ve güzelce karıştırın. Hazırladığınız kremayı, tezgahta açılmış olarak bekleyen hamurun üstüne yayın ve dikdörtgenin dar kenarından başlayarak, streç film yardımıyla yuvarlayarak bir rulo elde edin. Hazırladığınız bu ruloyu, streç filme sarın ve ortalama 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra eritilmiş çikolatayla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.
BÖĞÜRTLENLİ CHEESECAKE SMOOTHIE
200 gr dondurulmuş böğürtlen
1 adet muz
400 gr süt
60 gr labne
60 gr bisküvi
HAZIRLANIŞI: Muzun kabuklarını soyun ve donması için dolaba kaldırın. Muzunuz donduktan buzdolabından çıkarın. Böğürtlen, muz, labne ve sütü blendera alın. Bisküvi hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bardaklara karışımları pay edin. Bisküvileri elinizle ufalayarak karışımın üzerine serpin. Afiyet olsun.
SUPANGLE
500 gram süt
100 gr toz şeker
14 gr un
8 gr nişasta
14 gr kakao
1 adet yumurta sarısı
70 gram bitter çikolata
Üzeri İçin:
15 gr kakao
HAZIRLANIŞI: Tencereye süt, toz şeker, un, nişasta, kakao ve yumurta sarısını ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Pişen karışımı ocaktan alın ve sıcakken doğranmış bitter çikolata parçalarını ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene dek karıştırın. Buzdolabında soğuyana dek, yaklaşık 3-4 saat bekletin. Servis etmeden önce süzgeç yardımıyla üzerini kaplayacak kadar kakao serpiştirin. Afiyet olsun.
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