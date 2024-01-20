Kolpaçino oyuncuları canlı yayında tartıştı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 20.01.2024 - 12:12

'Kolpaçino 4' filminin oyuncuları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu, Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu '5. Gece' programına konuk oldu. Oyuncular, canlı yayında kavga ediyormuş gibi yaparak Mehmet Akif Ersoy'a şaka yaptı.

PROGRAMI TERK ETMEK İSTEDİ

Fragmandaki kendisine ait bazı sahnelerin kesildiğine dikkat çeken Kubilay Penbeklioğlu, canlı yayında Şafak Sezer'e 'Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?' diyerek tepki gösterdi.

Buket Derelioğlu, "Burası yeri değil, sonra konuşuruz" diyerek Penbeklioğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Şafak Sezer ise "Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri" ifadesiyle Penbeklioğlu'na yanıt verdi.

Şafak Sezer'le arasında çıkan tartışmanın ardından Penbeklioğlu programı terk etmek istedi.

ŞAKA YAPTIĞINI AÇIKLADI

Mehmet Akif Ersoy, tartışma sırasında yerinden kalkarak oyuncuların arasına girdi. Penbeklioğlu daha sonra geri dönerek "Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor" diyerek şaka yaptığını söyledi.

Canlı yayında yaşanan anlar, sosyal medyada gündem oldu.