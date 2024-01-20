Kolpaçino oyuncuları canlı yayında tartıştı
'Kolpaçino' film ekibinden Kubilay Penbeklioğlu ve Şafak Sezer, canlı yayında tartıştı. Tartışmanın ardından yaşananların bir şaka olduğu ortaya çıktı.
'Kolpaçino 4' filminin oyuncuları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu, Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu '5. Gece' programına konuk oldu. Oyuncular, canlı yayında kavga ediyormuş gibi yaparak Mehmet Akif Ersoy'a şaka yaptı.
PROGRAMI TERK ETMEK İSTEDİ
Fragmandaki kendisine ait bazı sahnelerin kesildiğine dikkat çeken Kubilay Penbeklioğlu, canlı yayında Şafak Sezer'e 'Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?' diyerek tepki gösterdi.
Buket Derelioğlu, "Burası yeri değil, sonra konuşuruz" diyerek Penbeklioğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Şafak Sezer ise "Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri" ifadesiyle Penbeklioğlu'na yanıt verdi.
Şafak Sezer'le arasında çıkan tartışmanın ardından Penbeklioğlu programı terk etmek istedi.
ŞAKA YAPTIĞINI AÇIKLADI
Mehmet Akif Ersoy, tartışma sırasında yerinden kalkarak oyuncuların arasına girdi. Penbeklioğlu daha sonra geri dönerek "Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor" diyerek şaka yaptığını söyledi.
Canlı yayında yaşanan anlar, sosyal medyada gündem oldu.
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