Komaya girdi, hafızası silindi: 80'lerde yaşıyor!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:01

2019 yılında kendisine araba çarpan Luciano D'Adamo, bir vur-kaç olayının kurbanı oldu. Komadan çıktıktan sonra hatırladığı son şey, 1980 yılında Roma'daki evinden çıkışıydı.

İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya göre, uyandığında onlarca yıllık anılarını kaybetmişti, en yakınları ve sevdikleri ona yabancıydı.

CEP TELEFONU MU, O DA NE?

Talihsiz Luciano, hastanede uyandığında, yanında tanımadığı bir adam ve kadın gördü. Ona göre, kız arkadaşıyla evlenmeye hazırlandığı günlerdi ve yanındaki kişilerin kim olduğunu bilmiyordu.

Aynadaki görüntüsüne anlam veremiyor, üstelik daha önce neye benzediğini de pek iyi hatırlamıyordu.

Uyandıktan sonra yaptığı ilk şeylerden biri, bir hemşireye, 'annesini arayıp arayamayacağını' sormak oldu, ancak 1980'de cep telefonları pek yaygın olmadığı için kendisine verilen cihazı da tanımıyordu.

Ayrıca annesinin öldüğünü de hatırlamıyordu ve 1980 ile 2019 yılları arasında, ailesi ve arkadaşlarıyla ilgili yaşanan tüm gelişmelere uyum sağlamak zorundaydı.

BUGÜN NE YAPIYOR?

Il Messaggero'ya konuşan Luciano, şunları söyledi:

“Ara sıra sokakta bana selam veren insanlarla karşılaşıyorum. Mutlaka eski bir arkadaşımdır ama kim olduğunu bilmiyorum, yine de nezaketen onu tanıyormuş gibi yapıyor ve karşılık veriyorum."

“Bazen uçakla bir yerlere gitmek istediğimi söylüyorum, daha önce bunu yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Eşim bana 'Sen neden bahsediyorsun? Paris'te beraberdik' diyor. Ben de ona cevap veriyorum: 'Sen oraya gittin, ben gitmedim'...”

Luciano, komadan çıktığından beri sosyalleşmeyi öğrenmek ve hafızasında kaybettiği boşlukları doldurmak için uzman doktorlarla çalışıyor.