Neden pencere kenarına tuz koymalıyız?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:51

Kulağa, aile büyüklerimizden miras kalan garip bir batıl inanç gibi gelse de her evde bulunan bu yaygın gıda maddesini, şiddetli soğuklara karşı kullanmanın ardından bilimsel bir neden var. Üstelik bu sağlığımız açısından da son derece önemli.

Sıcaklıklardaki düşüşün getirdiği temel sorunlardan biri de evinizin etrafındaki yoğuşmadır; bu da küf gibi sorunlara yol açabilir ve bu uzun vadede, şiddetli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir.

Uzmanlara göre bir kase tuz, pencere kenarlarındaki yoğuşmayı en aza indirebilir ve 'küf oluşumu riskini azaltır.'

BİLİM NE DİYOR?

Yoğuşma, içerideki hava dışarıdaki havadan daha sıcak olduğunda ve içeriden gelen sıcak hava, soğuk pencereyle temas ettiğinde camlarda oluşur.

Peki tuz, buna tam olarak nasıl engel olur?

Tuz havadaki nemi emer, dolayısıyla havayı daha az nemli hale getirir ve yoğuşmayı azaltır. Böylece, soğuk hava camla temas ettiğinde daha az yoğuşma damlacığı oluşur.

NE KADAR TUZ, NE KADAR SÜRE GİDER?

Posh.co.uk'ye konuşan uzman Andy Ellis'e göre, yapılması gereken tek şey, sığ bir kaseyi (çay tabağı olabilir) veya küçük bir kavanozu, biraz tuzla doldurmak. Bu, sofra tuzu veya kaya tuzu olabilir.

Kullanılacak tuzun miktarı ise pencerenin boyutuna bağlı olacaktır. Pencere ne kadar büyükse, kaseye koymanız gereken tuz miktarı da o kadar çok olmalıdır.

Ellis'e göre, "Ortalama bir pencere için küçük bir kase yeterli olacaktır. İçindeki tuz, yoğuşmaya karşı bir kaç gün etkili olabilir. Değiştirme zamanının geldiği ise tuzun nem oranından kolaylıkla anlaşılabilir..."