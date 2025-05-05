Komşusu Nurseli İdiz’e dava açmıştı: Mahkeme kararını verdi
Komşularına rahatsızlık verdiği iddiasıyla hakkında tahliye davası açılan oyuncu Nurseli İdiz için mahkemeden karar çıktı. Yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedildi.
Oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz yıl komşularına rahatsızlık verdiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Hakkında açılan tahliye davasında ise mahkeme kararını verdi.
ÇÖP VE SANDALYE İDDİASI
İstanbul’daki bir apartman dairesinde yaşayan Nurseli İdiz’in komşuları, sanatçının çöp ve alkol şişelerini merdivenlerden aşağı attığını, hatta bir keresinde pencereden sandalye fırlattığını iddia etti. Apartman sakinleri ayrıca oyuncunun kapılarına vurduğunu ve kendilerine karşı uygunsuz sözler sarf ettiğini öne sürdü.
EV SAHİBİ DAVA AÇTI
Bu iddiaların ardından, apartman sakinlerinden gelen şikâyetlere kayıtsız kalmayan İdiz’in ev sahibi, huzur ve güven ortamının bozulduğunu belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Ev sahibi, oyuncunun evden tahliyesi için resmî dava açtı.
MAHKEMEDEN RET KARARI
Dava kapsamında hem taraflar hem de avukatlar duruşmaya katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, iddiaların somut ve yeterli delillerle desteklenmediğini belirterek tahliye talebini reddetti.
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