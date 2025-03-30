Nurseli İdiz'in kızı O Ses Türkiye'ye katıldı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 10:20

Güncelleme: 30.03.2025 - 10:20

O Ses Türkiye’nin 29 Mart akşamı yayınlanan bölümüne katılan bir yarışmacı büyük ilgi gördü. Usta oyuncu Nurseli İdiz’in kızı Elif İdiz, yarışmacı olarak sahneye çıktı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu programda, Elif İdiz en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

ÜÇ JÜRİ ÜYESİ DÖNDÜ, SEÇİMİ HADİSE OLDU

Elif İdiz’in performansı, üç jüri üyesinin dönmesini sağladı. İdiz, tercihini Hadise’den yana kullanarak onun ekibine katıldı.

"AİLE BOYU SANAT İÇİNDEYİZ"

Yarışmada kendini tanıtan Elif İdiz, sanat dolu bir aileden geldiğini belirterek şunları söyledi:

“39 yaşındayım. Aslen İstanbulluyum ama son dört yıldır iş nedeniyle İzmir’de yaşıyorum. Babam da orada. Uzun yıllar tiyatro yaptım. İlk kez sahneye çıkmış gibi davranıyorum ama aslında öyle değil. Babam, müzisyen Cem İdiz, annem ise oyuncu Nurseli İdiz. Bizim şanslı olduğumuz düşünülse de ünlü çocukları için hayat bazen daha zor olabiliyor. Bazı şeyler ters gidince, belki de bu bir işarettir diye düşündüm: ‘Artık kendimi ortaya koymaktan çekinmemeliyim.’ Annem yarışmaya katıldığımı duyunca ‘Şaka yapıyorsun’ dedi.”