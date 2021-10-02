Komşusuna şiddet uygulayan Halil Sezai'den itiraf: Pişmanım, ilk defa kavga ettim
Komşusuna şiddet uyguladığı için hapse giren, tahliye olduktan sonra "Gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Halil Sezai'den yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu. 41 yaşındaki şarkıcı "Beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım, ilk defa kavga ettim" dedi.
Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan
Halil Sezai, yaşanılanların ardından ilk kez konuştu.
Tahliye olduktan sonraki konserinde "Hak etti, kafam
güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Sezai
sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, olay sonrası ilk
kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezai, basına çok kırgın olduğunu,
sözlerinin çok başka şekilde çarpıtıldığını söyledi.
'İLK DEFA KAVGA ETTİM'
Halil Sezai "Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir
şey olmadığı için 'Keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı'
dedim. Pişmanım, tabii ki üzgünüm. En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup
oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım, ilk defa biriyle kavga
ettim" diye konuştu.
Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini dile getiren
ünlü şarkıcı, "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ki sahneler
oluyor, teklifler de alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum onu
bilmiyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da
yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması
talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten
yaralama suçundan tutuklandı ve 43 gün cezaevinde kaldı.
Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
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