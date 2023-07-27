Konseri iptal edilmişti: Cem Adrian'dan Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj

Melih Gökçek'in hedef göstermesi üzerine Yozgat konseri iptal edilen ünlü sanatçı Cem Adrian, Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısıyla mesaj verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:26
Konseri iptal edilmişti: Cem Adrian'dan Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
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Sarıkaya belediyesi, yaz konserleri kapsamında 6 Ağustos Pazar günü Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurmuştu.

Ankara’nın AKP’li eski belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” sözleriyle Adrian’ı hedef almıştı.

Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu:

“6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firmasıyla yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir.”

ZEKİ MÜREN'Lİ MESAJ

Cem Adrian, son olarak Twitter hesabından ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısını paylaşarak Yozgatlılara mesaj yolladı.


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