Konseri iptal edilmişti: Cem Adrian'dan Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
Melih Gökçek'in hedef göstermesi üzerine Yozgat konseri iptal edilen ünlü sanatçı Cem Adrian, Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısıyla mesaj verdi.
Sarıkaya belediyesi, yaz konserleri kapsamında 6 Ağustos Pazar günü Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurmuştu.
Ankara’nın AKP’li eski belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” sözleriyle Adrian’ı hedef almıştı.
İNANAMIYORUM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 25, 2023
AMA MERAK ETMEYİN…
BUNA MÜSADE ETMEYECEK SORUMLU YİĞİT İNSANLAR VAR.
YARINI BEKLEYİN İNŞAALLAH… https://t.co/3QjJQpodEE
Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu:
“6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firmasıyla yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir.”
ZEKİ MÜREN'Lİ MESAJ
Cem Adrian, son olarak Twitter hesabından ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısını paylaşarak Yozgatlılara mesaj yolladı.
YOZGAT ?? BENhttps://t.co/plbPZg3odU@acklomer— cem adrian ?? (@cemadrian) July 26, 2023
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