'Konseri yarıda kesti' iddialarının ardından Nükhet Duru'dan ilk açıklama

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:48

Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun, 2 saat sürmesi planlanan konserini 50 dakikada bitirdiği iddiası gündeme geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; mekan sahiplerinin, sahneden erken indiği ve telefonunu kapattığı iddia edilen Nükhet Duru ve menajerine ulaşamadığı öne sürülmüştü.

DURU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar sosyal medyada gündem olurken; konuya ilişkin Nükhet Duru'dan bir açıklama geldi. Ünlü sanatçı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında çıkan haberlere sert çıktı.

Konuya ilişkin ilk ve tek açıklamam şu şekildedir; Sek Bodrum isimli işletme, bir sanatçının sahneye çıkabilmesi için gereken koşulları maalesef sağlayamamıştır. Korkunç bir ses sistemi, katiyen işe hakim olmayan çalışanlar, orkestramın saatlerce süren soundcheck çabasını … — Nükhet Duru (@NukhetDuru) July 16, 2022

"SİZİN DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR BASİT OLMUYOR BU İŞLER"

Duru, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Konuya ilişkin ilk ve tek açıklamam şu şekildedir; Sek Bodrum isimli işletme, bir sanatçının sahneye çıkabilmesi için gereken koşulları maalesef sağlayamamıştır. Korkunç bir ses sistemi, katiyen işe hakim olmayan çalışanlar, orkestramın saatlerce süren soundcheck çabasını sonuçsuz bırakmıştır.

Sahnede sadece kendimi değil, orkestrayı da duyamadığım, kimsenin birbirini duymadığı bir ses sisteminden bahsediyorum. Sizin düşündüğünüz kadar basit olmuyor bu işler. Şarkıların söylenip çalınabilmesi için gerekli koşullar var değil mi? Orkestra arkadaşlarım sahneden inip ses sistemiyle uğraştılar. Menajerim ve misafirlerim defalarca müdahale ettiler tonmaister’a yardımcı olmaya çalıştılar ancak hiçbir şey düzelmediği gibi giderek kötüleşti ve mekanın işletmecisi de henüz o gün işe başlamış olan yardımcısı da sıkıntımıza hak verdi.”

"İŞLETME, 49 YILLIK KARİYERİME SAYGISIZLIK YAPTI"

“Yine de seyircime saygımdan hiç ara vermeden, tek set halinde arka arkaya şarkılarımı söyleyip elimden gelenin en iyisini yaptım. 49 yıldır sahneye çıkıyorum, benimle bir tek kez çalışmış olan herkes sahnede kalmaktan aldığım keyfi ve ne kadar uzun program yaptığımı bilir.

Sihirli değnekle değil, sağlanması gereken profesyonel koşullarla yapabiliyoruz izlemek istediğiniz performansları arkadaşlar. Bize kurulu robotlar gibi davranmayın ne olur. Ben kimseye saygısızca bir şey yapmadım, yapmam ama işletme bana, 49 yıllık kariyerime ve seyircilerime yaptı.

Son olarak, bir kez bile aranmadık mekan ya da işin organizatörü tarafından, ne ben ne menajerim. Telefonların kapanması filan lafugüzaf yani. Herkese ahlaklı, dürüst bir hayat ve elinden gelenin en iyisini yaptığını bilmenin iç ferahlığını diliyorum. İyi hafta sonları.”