Nükhet Duru'dan 'Menopoza girmişsin, ibadete başla' yorumunu yapan takipçisine sert yanıt
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafına "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. Tövbe et, ibadete başla" diyen takipçisine sert bir dille yanıt verdi. Duru, "Canım istediği ve sağlığım el verene kadar buradayım" dedi.
Nükhet Duru, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Duru'nun paylaşımına bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" diyerek yorum yaptı. Gelen yoruma sessiz kalamayan sanatçı, takipçisine yine sosyal medyadan yanıt verdi.
"BİR KADINA MENOPOZLA SINIR KOYAMAZSINIZ"
Bunu gören Duru, yorumun ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti:
"Bugün Instagram'da paylaştığı posta gelen bir yorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir kadına menopozla, bir sanatçıya ihtiyarlıkla sınır koyamazsınız. Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım."
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