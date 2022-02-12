Nükhet Duru'dan kötü haber

12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:06

Nükhet Duru'nun bugün Ankara’da bir mekanda gerçekleşmesi planlanan konseri, şarkıcının sağlık sorunları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.

Nükhet Duru, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞarkıcıInstagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bir olumsuz gelişme haberini gri zemin geleneğini bozmadan vermek bana da nasip oldu. Şaka bir yana birkaç gündür ağır seyreden üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki konserimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Kavuşacağımız yeni tarihi en kısa zamanda paylaşacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.