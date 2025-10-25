Konya'da hasada giden çiftçiler sürpriz ile karşılaştı: Tam 24 kilo...

İlçeye bağlı Kayalı Mahallesindeki Tilkili Yaylasında, yaklaşık 120 dekar alanda pancar ekimi yapan Abdullah Küçükdurmuş, hasat sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Küçükdurmuş'ın tarlasındaki bazı pancarların ağırlığının 24 kilograma kadar ulaşması hem kendisini hem de görenleri şaşırttı. Küçükdurmuş, yıllardır pancar ekimi yaptığını belirterek, "Bu seneki hava şartlarından dolayı pancarlarımız bu şekilde. Pancarlarımızı normalinden daha büyük görüyoruz. Pancarımız normalinde 9-10 kilo olması gerekirken, şu anda 24 kilo olmuş pancarlarımız. Bahardaki hava şartlarında rüzgar vurması, seller, yağışlarda bazı yerlerde yarmalar oldu, 18 santime ekim yapmıştık, açıklarımız vardı, aralarda bayağı boşluk vardı. Pancarımız boşluktan dolayı bu şekilde büyüdü. 120 dekara ekim yapmıştık, 20 dekarda açık yerlerde, aralarda boşluk olan yerlerde bu şekilde pancarımız büyüdü" dedi.