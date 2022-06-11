Köpeği ve yavrularını rahatsız etmemek için ev inşaatını durdurdu
Siirt'te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği 5 yavrusu için çalışmalara ara verildi. Ev sahibi Ömer Faruk Sevgi, "Köpek ve yavrularına zarar gelmesin istedik. Gerekirse inşaatı bir hafta değil bir ay bile durdururuz" dedi.
Merkez Akyamaç köyünde 2 katlı evin inşaatında yaklaşık bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi'ye bildirdi. Bunun üzerine inşaat alanına gelen Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için inşaat çalışmalarının durdurulması kararı aldı.
"GEREKİRSE BİR HAFTA DEĞİL BİR AY DURDURURUZ"
Sevgi, 3 ay önce köyde yaptırmaya başladığı evin son aşamaya geldiği sırada bir köpeğin burada yavruladığını söyledi.
Köpek ve yavrularının zarar görmemesi için çalışmaları durdurduğunu anlatan Sevgi, "İşi bir haftadır bıraktık, içeride çalışma yok. Harcımız olduğu gibi durmuş. Köpek ve yavrularına zarar gelmesin istedik. Gerekirse inşaatı bir hafta değil bir ay bile durdururuz. Yeter ki o hayvanlarımızın yavruları güvenli ve sağlıklı şekilde biraz büyüsün. Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız" dedi.
Çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği köpek ve yavrularını beslediğini dile getiren Sevgi, ilk başta korkan çocuklarının şu anda köpeklere alıştığını belirtti.
İç cephede işlerin yarım kaldığını aktaran Sevgi, çalışanların da mağdur olmaması için dış cephe çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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