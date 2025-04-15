Köpeğin getirdiği 'çubuk' binlerce yıllık fosil çıktı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:05

Hollanda'da bir köpek, sahibi Tamás ile birlikte yürüyüş yaparken sahilde ilginç bir "çubuk" buldu. Ancak bu sıradan bir dal parçası değildi; uzmanlar, köpeğin getirdiği nesnenin, Son Buzul Çağı'nda yaşamış bir Avrupa bizonuna ait fosilleşmiş iç boynuz olduğunu belirledi.?

Newsweek'in haberine göre; Tamás isimli genç, köpeğinin bulduğu bu nesnenin ne olduğunu anlamak için yerel uzmanlara başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, bu fosilin yaklaşık 10.000 yıl öncesine ait olduğu ve Avrupa bizonlarının evrimsel geçmişine ışık tutabileceği ortaya çıktı.?

Bu keşif, sıradan bir doğa yürüyüşünün bile tarihe ışık tutan bulgulara yol açabileceğini gösteriyor. Köpeğin merakı sayesinde gün yüzüne çıkan bu fosil, bilim insanlarına geçmişin sırlarını çözmede yardımcı olabilir.