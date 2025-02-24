İnsanlar ve dev hayvanlar binlerce yıl beraber yaşadı: Brezilya'daki fosiller tarihi değiştiriyor

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:08

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:09

Uzun yıllardır bilim insanları, büyük memelilerin (megafauna) yaklaşık 11.700 yıl önce, Holosen döneminin başlarında yok olduğunu düşünüyordu. Ancak yeni araştırmalar, bazı dev türlerin sanıldığından çok daha uzun süre hayatta kaldığını ortaya koydu. Brezilya’da bulunan fosil diş kalıntılarının karbon tarihlemesi, dev tembel hayvanlar ve deve benzeri hayvanların yaklaşık 3.500 yıl öncesine kadar yaşadığını göstererek bu teoriye meydan okuyor.

MEGAFAUNALAR SANILANDAN DAHA UZUN SÜRE YAŞADI

Mamutlar, dev tembel hayvanlar ve kılıç dişli kaplanlar gibi megafauna türleri uzun yıllar boyunca insanlık tarihinin başlangıcında yok olmuş kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, bu dev hayvanların bazı bölgelerde çok daha uzun süre hayatta kalmış olabileceğini gösterdi.

Örneğin, tarih öncesi yünlü mamutların yaklaşık 4.000 yıl önce hala yaşadığı keşfedilmişti. Şimdi ise Brezilya’da yapılan yeni araştırmalar, megafauna türlerinin 3.500 yıl öncesine kadar hayatta kalmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bu keşif, büyük yok oluş sürecinin sanıldığı kadar ani ve tek tip olmadığını gösteriyor.

BREZİLYA'DAKİ FOSİLLER TARİHİ YENİDEN YAZIYOR

Federal Rio de Janeiro Üniversitesi’nden jeolog Fábio Henrique Cortes Faria ve ekibi, Brezilya’nın iki farklı bölgesinde bulunan fosil diş kalıntıları üzerinde karbon tarihleme analizi yaptı.

Araştırmacılar, Itapipoca ve Rio Miranda vadisindeki iki ayrı fosil bölgesinden alınan sekiz diş örneğini inceledi.

Bunlardan ikisinin, beklenenden çok daha genç olduğu tespit edildi.

Palaeolama major adı verilen nesli tükenmiş bir Amerika lamalarının atası ile Xenorhinotherium bahiense adı verilen tapir benzeri burna sahip bir deve benzeri türün 3.500 yıl öncesine kadar hayatta kaldığı belirlendi.

İNSANLAR VE DEV HAYVANLAR SANILANDAN UZUN SÜRE BİRLİKTE YAŞADI

Daha önceki araştırmalara göre, insanlar Güney Amerika'ya yaklaşık 20.000 ila 17.000 yıl önce yerleşmişti. Yeni fosil bulgularına göre, bu insanlar megafaunalarla binlerce yıl boyunca yan yana yaşamış olabilir.