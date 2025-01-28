Milyonlarca yıllık fosilleşmiş hayvan kusmuğu bulundu

Danimarka'da 66 milyon yıllık fosilleşmiş bir hayvan kusmuğu keşfedildiği duyuruldu.

Milyonlarca yıllık fosilleşmiş hayvan kusmuğu bulundu
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:38

The Guardian gazetesinin haberine göre, başkent Kopenhag'ın güneyindeki Stevns kayalıklarında amatör bir fosil avcısı yeni bir fosil keşfetti.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorların yaşadığı dönemden kalma olduğu düşünülen fosilin, yediği otları sindiremediği için kusan bir balığa ait olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, keşfedilen fosillerin ekosistemin işleyişi ve besin zinciri hakkında önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Fosiller, incelenmek üzere müzeye kaldırıldı.


Etiketler: #Danimarka #hayvan

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