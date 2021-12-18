Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada tepki çekti
Karadeniz müzikleriyle tanınan şarkıcı Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu" diyerek kendisini öven bir takipçisine "Biri şuna kaç konser yaptığımızı söylesin ve biletlerin tükendiğini de" dedi. Ünlü şarkıcının hitap şekli kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkileri de beraberinde getirdi.
Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
Verdiği cevaptan dolayı eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.
"BİRİ ŞUNA KAÇ KONSER VERDİĞİMİZİ SÖYLESİN"
Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım" diyen takipçisine "Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi" cevabını verdi.
VERDİĞİ CEVAP TEPKİ ÇEKTİ
Şarkıcının verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı da peş peş paylaşımlar yaparak Avcı'ya tepki gösterdi. Şarkıcı için "Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin" ve "Herkes sanatçı olamıyor" yorumları yapıldı.
İşte Koray Avcı'ya gelen bazı tepkiler...
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