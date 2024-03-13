Uzmanların yeni gözdesi: Cilt problemlerine deva olan bu bitki yeni trend olmaya aday...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:54

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:54

Cilt bakımında kullanılan doğal bileşenler arasında popülerliği artan Manuka balı, uzmanlar tarafından önerilen onarıcı bir cilt bakım bileşeni olarak dikkat çekiyor. Bu özel balın çeşitli cilt sorunlarına karşı etkili olduğuna dair yapılan araştırmalar, doğal güzellik meraklılarını kendisine çekiyor.

Manuka balı, Yeni Zelanda'ya özgü Manuka ağacının nektarından arılar tarafından üretilen nadir bir bal türüdür. Yüksek mineral içeriği ve pH dengesi, Manuka ağacının benzersiz yetişme ortamından kaynaklanır. Manuka balının, iltihaplanmayı azaltma, yaraları iyileştirme, akneyi tedavi etme ve cildi nemlendirme gibi çok sayıda faydası olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ancak, uzmanlar Manuka balı seçerken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Çoğu marka, Manuka balını içerdiğini iddia etse de, içerik listesinde belirtilmeyen ya da zayıf şekilde bulunan ürünlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle, gerçek Manuka balının Yeni Zelanda kökenli olmasına ve belirli sertifikalara sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Dermatologlar, Manuka balının cilt bakımında geniş bir yelpazede kullanılabileceğini belirtiyorlar. Hassas, iltihaplı, kuru veya tahriş olmuş ciltlere sahip olanlar, Manuka balının nemlendirici, yatıştırıcı ve onarıcı özelliklerinden faydalanabilirler. Ayrıca, akneye eğilimli ciltler için de uygun olan Manuka balı, diğer cilt bakım bileşenleriyle de uyumlu bir şekilde kullanılabilir.

Normal baldan ayıran en belirgin özelliklerinden biri, Manuka balının daha koyu bir renge sahip olmasıdır. Ayrıca, içerdiği metilglioksal (MGO) bileşiği, Manuka balını diğer bal türlerinden üstün kılar. Ancak, bu güçlü bileşiğin kullanımında dikkatli olunması, cilt bakım rutininin diğer bileşenleriyle uyum içinde olması önemlidir.