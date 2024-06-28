Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:41

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:41

Eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, transfer döneminde birçok Türk takımıyla anılırken, Trabzonspor bu ismi takımına katmaya çok yaklaştı. İlkhan'ın kariyeri sosyal medyada merak edildi. Peki, Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan kaç yaşında, nereli?

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan 1 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğmuştur. Emirhan İlkhan, 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başladı ve 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Emirhan, ilk profesyonel maçına 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha şehrinde oynanan 2021 Süper Kupa maçının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna girerek çıktı.

5 Ağustos 2022'de 4,5 milyon Euro karşılığında Serie A takımlarından Torino'ya transfer oldu. Beşiktaş kulübünden KAP'a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.” denildi. 13 Ağustos 2022'de Monza'yı 2-1 yendikleri maçın son dakikasında oyuna girdi ve ilk Serie A maçına çıktı. 4 maçta forma şansı bulan İlkhan, gol ve asist katkısı yapamadı.