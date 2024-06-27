Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk kaç yaşında, nereli?

Zeynep Mayruk, magazin gündeminin araştırdığı isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Peki, Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 22:02
Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk kaç yaşında, nereli?
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Tolga Sarıtaş ile nişanlanmasının ardından merak edilen Zeynep Mayruk'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi. 2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.


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