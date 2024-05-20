Peter Pan korku filmi oluyor: 'Neverland Nightmare' filmi geliyor

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:56

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:56

Peter Pan'ın yeni korku temalı uyarlaması "Neverland Kabusu"nun gösterimi yaklaşıyor. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (Kan ve Bal) filminin yapımcılarından gelen bu yeni korku filmi, Peter Pan karakterini karanlık ve dehşet verici bir şekilde yeniden canlandırıyor.

Martin Portlock, Peter Pan'ın şekilsiz ve şeytani bir versiyonunu canlandırdığı bu ilk görüntüde oldukça ürkütücü bir görünüm sergiliyor. Filmin yazarı ve yönetmeni Scott Jeffrey, bu proje ile J. M. Barrie'nin klasik masalını korkutucu bir ışık altında yeniden anlatmayı hedefliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Martin Portlock'un yanı sıra Megan Placito ve Peter Desouza-Feighoney, Kit Green, Nicholas Woodeson, Kierston Wareing, Olumide Olorunfemi gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Teresa Banham, Charity Kase ve Campbell Wallace da kadroda bulunuyor.

Film, Wendy Darling'in kardeşi Michael'ı "kötü Peter Pan'ın pençelerinden" kurtarma çabasını anlatıyor. Wendy, bu çarpık masalda bir kahraman olarak tasvir edilen Tinkerbell ile karşılaşıyor.

Peter Pan'in Neverland Kabusu'nun Cadılar Bayramı'nda vizyona girmesi bekleniyor.