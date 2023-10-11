Korku filmlerinin ünlü yönetmeni Anthony Hickox evinde ölü bulundu
Aralarında ‘Waxwork’ ve ‘Hellraiser III’ün de bulunduğu birçok korku filmine imza atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Romanya’ya taşınan, hit korku filmlerinin yönetmeni Anthony Hickox Bükreş’teki evinde ölü bulundu.
Arkadaşlarının haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla ünlü yönetmenden acı haber geldi.
Ünlü yönetmen aralarında aralarında ‘Waxwork’ ve ‘Hellraiser III’ün de bulunduğu birçok korku filmine imza attı.
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