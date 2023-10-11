Korku filmlerinin ünlü yönetmeni Anthony Hickox evinde ölü bulundu

Aralarında ‘Waxwork’ ve ‘Hellraiser III’ün de bulunduğu birçok korku filmine imza atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox 64 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:26
Korku filmlerinin ünlü yönetmeni Anthony Hickox evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Romanya’ya taşınan, hit korku filmlerinin yönetmeni Anthony Hickox Bükreş’teki evinde ölü bulundu. 

Arkadaşlarının haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla ünlü yönetmenden acı haber geldi. 

Ünlü yönetmen aralarında aralarında ‘Waxwork’ ve ‘Hellraiser III’ün de bulunduğu birçok korku filmine imza attı.


Anthony Hickox öldü ölü bulundu korku filmi

İlgili Haberler

Doğum gününden 1 gün önce hayatını kaybetti

Doğum gününden 1 gün önce hayatını kaybetti
En az 1409 işçi hayatını kaybetti: 44’ü çocuk!

En az 1409 işçi hayatını kaybetti: 44’ü çocuk!
Askere gitmeye hazırlanan Mertcan, kazada hayatını kaybetti

Askere gitmeye hazırlanan Mertcan, kazada hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler