En az 1409 işçi hayatını kaybetti: 44’ü çocuk!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:01

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, bu yılın ilk dokuz ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. İSİG verilerine göre, 2023 yılının ilk dokuz ayında en az 1409 işçi hayatını kaybetti.

2023 yılının ilk dokuz ayında (Ocak’ta 116, Şubat’ta 195, Mart’ta 130, Nisan’da 124, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 203 ve Eylül’de 151 olmak üzere) en az 1409 işçi hayatını kaybetti.

Bu yılın ilk dokuz ayında 21’i 14 yaş ve altında, 23’ü 15-17 yaş aralığında olmak üzere 44 çocuk/genç çalışırken hayatını kaybetti. Bu yılın ilk dokuz ayında 136 kadın çalışırken hayatını kaybetti.

EN FAZLA İŞ CİNAYETİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 261 işçi; tarım, orman işkolunda 259 emekçi (109 işçi ve 150 çiftçi); taşımacılık işkolunda 171 işçi; onaklkama, eğlence işkolunda 111 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 90 işçi; belediye, genel işler işkolunda 76 işçi; metal işkolunda 74 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 51 işçi; gıda, şeker işkolunda 43 işçi; madencilik işkolunda 36 işçi; enerji işkolunda 36 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 33 işçi; tekstil, deri işkolunda 27 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 27 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 24 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 20 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 16 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 7 işçi; iletişim işkolunda 1 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 45 işçi hayatını kaybetti.

EN BÜYÜK NEDEN TRAFİK KAZASI

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 345 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 213 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 174 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 160 işçi; deprem nedeniyle 92 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 86 işçi; şiddet nedeniyle 68 işçi; patlama, yanma nedeniyle 63 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 45 işçi; intihar nedeniyle 44 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 20 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 16 işçi; diğer nedenlerden dolayı 83 işçi hayatını kaybetti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 75 göçmen-mülteci işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 29’u Suriyeli, 13’ü Afganistanlı, 9’u Türkmenistanlı, 3’ü Bulgaristanlı, 3’ü Iraklı, 3’ü İranlı, 2’si Kırgızistanlı, 2’si Mısırlı, 2’si Özbekistanlı, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Filipinlerli, 1’i Japonyalı, 1’i Kolombiyalı, 1’i Moldovyalı, 1’i Romanyalı, 1’i Rusyalı, 1’i Sudanlı, 1’i Ukraynalı.

İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLENLERİN 60’I SENDİKALI İŞÇİ

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 60’ı (yüzde 4,25) sendikalı işçi, 1349’u ise (yüzde 95,75) sendikasız. Sendikalı işçilerin 11’i kimya, 7’si sağlık, 6’sı enerji, 5’i metal, 4’ü belediye, 3’ü maden, 1’i tarım, 1’i gıda, 1’i ağaç, 1’i büro, 1’i eğitim ve 1’i gemi işkolunda çalışıyordu.