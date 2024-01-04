Nesli tükenmek üzere olan vaşak, Bolu sokaklarında görüldü!

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bolu’da sokak arasında gezerken bir yurttaşın kamerası tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:37
Nesli tükenmek üzere olan vaşak, Bolu sokaklarında görüldü!
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Bolu’nun İzzet Baysal Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak yurttaşlar tarafından görüntülendi.

Soğuksu Sokak üzerinde dolaşan yavru vaşak, balkonda oturan yurttaş tarafından fark edildi. Sokakta dolaşan hayvanın önce kedi olduğunu düşünen yurttaş daha sonra vaşak olduğunu anladı.

Balkondan dikkatlice hayvanı gözetleyen yurttaş, cep telefonu kamerasıyla yavru vaşağın sokakta gezdiği anları görüntüledi. Görüntülerde vaşağın sakince yürüdüğü görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, özellikle çöp bidonlarının bulunduğu yerlerde yiyecek aradı.


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