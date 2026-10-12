Kovacs'ın kim olduğu merak ediliyor. Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisi ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu. Peki, Kovacs kimdir? Ufuk Beydemir'in sevgilisi Sharon Kovacs ne iş yapıyor?

KOVACS KİMDİR?

Sharon Kovacs, 15 Nisan 1990'da Hollanda'da doğdu. 36 yaşındaki müzisyen; caz, soul ve karanlık pop tonlarını barındıran derin ve karakteristik ses rengiyle öne çıkıyor.

Eğitimini Rock City Institute bünyesinde tamamlayan sanatçı, profesyonel ivmesini 2014 imzasını taşıyan "My Love" isimli çalışmasıyla kazandı. Devamında dinleyiciyle buluşturduğu "Shades of Black" albümüyle uluslararası başarısını pekiştiren Kovacs; kendine has imajı ve yüksek vokaliyle küresel ölçekte belirgin bir dinleyici kitlesi edindi.

SHARON KOVACS NE İŞ YAPIYOR?

Sharon Kovacs, müzisyen ve vokaldir. Caz, soul ve karanlık pop etkilerini bir araya getiren müzik anlayışı ve karakteristik sesiyle tanınmaktadır.

UFUK BEYDEMİR İLE SHARON KOVACS BİRLİKTE Mİ?

Baba olacağı haberini daha önce sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Beydemir’in sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Ünlü müzisyen, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu fotoğraflarını yayımlayarak açıkladı. Beydemir’in paylaşımına bebek emojisi eklemesi de dikkat çekti.