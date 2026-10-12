Türk sinemasının usta isimlerinden Nihat Ziyalan’dan acı haber geldi. Yeşilçam’da canlandırdığı karakterlerle tanınan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Nihat Ziyalan kimdir? Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan neden öldü? Nihat Ziyalan hangi filmlerde rol aldı?

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?

1936 yılında Adana’da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na girdi. Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1963 yılında ilk şiir kitabı olan "Asık Yüzlünün Biri" yayımlandı.

Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı. Rol aldığı ilk film, Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği 'At Hırsızı Banuş' adlı filmiydi. Genellikle "kötü adam" rollerini canlandıran Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı 'Azap' filmiyle kamera karşısına geçmişti.

'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle de tanınan oyuncu, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle karşılıklı rol aldı.

Yeşilçam seks furyası'na katılmayı reddederek 1980'de Avustralya'ya iltica etti. Edebiyat dergilerinde ve Aydınlık Kitap'ta yazmayı sürdürdü. Adana’daki çocukluğundan Avustralya’ya uzanan hayatından manzaralar sunan şiirler kitapları yayımladı. 2009’da 1. Çukurova Ödülü’ne değer görüldü.

NİHAT ZİYALAN HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

1967: At Hırsızı Banuş

1968: Bin Yıllık Yol

1968: Seyyit Han (Toprağın Gelini)

1968: Öksüz

1970: Casus Kıran

1970: Dört Kabadayı

1970: Koreli Kemal

1970: Zagor

1970: Yiğitlerin Dönüşü

1971: Azrail

1971: Herşey Oğlum İçin

1971: Umutsuzlar

1972: Sev Dedi Gözlerim

1972: Sezercik Aslan Parçası

1972: Üç Kağıtçılar

1973: Babaların Günahı

1973: Bebek Gibi Maşallah

NİHAT ZİYALAN NEDEN ÖLDÜ?

Nihat Ziyalan, 11 Ekim 2026 yılında Sidney'de hayatını kaybetti. Ziyalan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.