Kral Arthur efsanesinin 700 yıllık el yazması açık artırmada

Ortaçağ edebiyatının en önemli kaynakları arasında gösterilen Kral Arthur el yazması, Temmuz ayında Londra’daki Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılıyor. Yaklaşık 1290–1310 yıllarına tarihlenen eser, hem içerdiği metinler hem de zengin minyatürleri nedeniyle akademik çevrelerin ve koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekiyor.

EFSANEVİ METİNLER VE NADİR GÖRSELLER

El yazması, Eski Fransızca Lancelot-Kutsal Kase döngüsünden bölümler içeriyor. Kral Arthur, büyücü Merlin ve Kutsal Kase arayışına dair en erken anlatılardan bazılarını barındıran eser, toplam 126 minyatür illüstrasyonla dikkat çekiyor.

Eserin en çarpıcı sahneleri arasında, büyücü Merlin’in konuşan bir geyiğe dönüşen güçlü bir şekil değiştirici olarak tasvir edilmesi ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nin zaferle döndüğü savaş sahneleri yer alıyor. Minyatürlerde kullanılan altın varak süslemelerin, figürlere parlak ve ayrıntılı bir görsel etki kazandırdığı belirtiliyor.

700 YILLIK NADİR BİR KOLEKSİYON PARÇASI

Uzmanlara göre yaklaşık 700 yıldır özel koleksiyonlarda muhafaza edilen el yazması, şimdiye kadar ortaya çıkan Lancelot-Kutsal Kase döngüsünün en eski kopyası olarak kabul ediliyor. 20. yüzyılda Fransız sanayici Jean Lebaudy tarafından derlendiği için “Lebaudy el yazması” olarak da biliniyor.

Christie’s Ortaçağ ve Rönesans el yazmaları direktörü Dr. Eugenio Donadoni, eserin bu alanda bilinen yalnızca üç özel nüshadan biri olduğunu ve ellerindeki versiyonun hem en eski hem de en fazla resimli örnek olduğunu ifade etti.

AKADEMİK DÜNYADA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, tarihî ve sanatsal değeri nedeniyle el yazmasının özellikle üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Eserin 8 Temmuz’daki müzayedede 2 milyon sterline kadar alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.