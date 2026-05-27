Yüzyılların tablosu yeniden gündemde: 'Mona Lisa tiroid hastası ve obez olabilir'

27.05.2026 16:58:00
Teksas Üniversitesi’nde görev yapan doktor Michael Yafi, dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunu inceleyerek dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yafi, Mona Lisa’nın aşırı vücut yağına sahip olduğunu ve tiroid hastalığı belirtileri taşıdığını öne sürdü.
Leonardo da Vinci’nin en ünlü eserlerinden biri olan Mona Lisa, bu kez sanat dünyasından çok sağlık alanındaki bir araştırmayla gündeme geldi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenen tabloyu inceleyen doktor Michael Yafi, portrede yer alan kadının bazı sağlık sorunları yaşamış olabileceğini iddia etti.

ARAŞTIRMA TARTIŞMA YARATTI

Michael Yafi tarafından hazırlanan araştırma, Avrupa Obezite Kongresi’nde sunuldu. Yafi, tabloda tasvir edilen kişinin “aşırı vücut yağı” sorunu yaşadığını ve ciddi hipotiroidizm belirtileri gösterebileceğini söyledi.

Bilim insanı, Mona Lisa’nın cildindeki sarı tonların yüksek keratin seviyelerine işaret edebileceğini savunurken, aynı zamanda yüksek kolesterol ihtimaline de dikkat çekti.

“GÜZELLİK ANLAYIŞI ZAMANLA DEĞİŞTİ”

Araştırmasında tarih boyunca güzellik algısının değiştiğini vurgulayan Yafi, geçmiş dönemlerde dolgun vücutların bir kusur olarak görülmediğini belirtti.

Yafi, “Yüzyıllar boyunca dolgun vücutlar refahı, gücü ve sosyal statüyü temsil ediyordu” değerlendirmesinde bulundu.

HAMİLELİK İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Araştırmada farklı bir ihtimale de yer verildi. Yafi, Mona Lisa’nın fazla kilolu görünümünün sağlık sorunlarından değil, hamilelik döneminden kaynaklanabileceğini söyledi.

Bilim insanı, “Daha basit açıklama hamilelik sırasında kilo almış olması olabilir. O dönemde zaten dört çocuğu vardı” ifadelerini kullandı.

SANAT VE SAĞLIK DÜNYASINDA YENİ TARTIŞMA

Araştırma, sosyal medyada ve akademik çevrelerde kısa sürede gündem oldu. Bazı uzmanlar sanat eserlerinden kesin tıbbi sonuçlar çıkarılamayacağını savunurken, bazıları ise sanat tarihinin sağlık araştırmaları açısından farklı ipuçları sunabileceğini belirtti.

