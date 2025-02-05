Kral Kaybederse dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi ne zaman yayımlanacak, nereden uyarlandı?
Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin başrolü Halit Ergenç beş yıl sonra yeni bir televizyon dizisi ile ekranlara dönüyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Durul Taylan ve Yağmur Taylan oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yurttaşlar dizinin nereden uyarlandığını ve ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi ne zaman yayımlanacak, nereden uyarlandı?
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan Baran'ın eşi Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Halit Ergenç
Aslıhan Gürbüz
Merve Dizdar
Nilperi Şahinkaya
Nalan Kuruçim
Cenan Çamyurdu
Burcu Gölgedar
Cihan Talay
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat'ta yayımlanacak.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Kral Kaybederse dizisi Star TV ekranlarındaki yerini alacak.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ UYARLAMA MI?
Kral Kaybederse dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.
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