Yayınlanma: 05.02.2025 - 23:04

Güncelleme: 05.02.2025 - 23:04

Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Durul Taylan ve Yağmur Taylan oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yurttaşlar dizinin nereden uyarlandığını ve ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi ne zaman yayımlanacak, nereden uyarlandı?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, annesi tarafından kral gibi büyütülen narsist Kenan Baran'ın eşi Handan'ı bir gece kulübünde tanıştığı Fadi ile aldatmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Ergenç

Aslıhan Gürbüz

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Nalan Kuruçim

Cenan Çamyurdu

Burcu Gölgedar

Cihan Talay

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat'ta yayımlanacak.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisi Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kral Kaybederse dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.