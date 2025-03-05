Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya'dan şaşırtan itiraf: 'Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı'
‘Kral Kaybederse' dizisinde canlandırdığı Özlem karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bir programa konuk oldu. 'Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı' diyerek mesaja ilişkin ayrıntıları paylaşan ünlü ismin kimden bahsettiği ise sosyal medyada merak konusu oldu.
Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar ile başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse'de Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya’dan dikkat çeken bir itiraf geldi.
"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları şaşırttı.
"ÇOK SEVİNDİM, SEN BİZİM ORADA DOĞMUŞSUN"
Türkiye'de bir takımda oynayan Senegalli futbolcunun kendisine Fransızca 'Çok sevindim sen de bizim orada doğmuşsun' yazdığını itiraf eden Şahinkaya'nın bu açıklaması sosyal medyada büyük bir merak uyandırırken 'Kim bu futbolcu? Hangi Senegalli Nilperi Şahinkaya'ya mesaj attı?' gibi sorular gündem oldu.
Etiketler: #nilperi şahinkaya #Kral Kaybederse
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