Kraliçe II. Elizabeth kendi şarap markasını piyasaya sürdü

25 Aralık 2021 Cumartesi, 14:34

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bir tür İtalyan beyaz şarabı olan kendi Noel prosecco'sunu piyasaya sürdü.

Yüksek fiyatına rağmen "yok sattığı" bildirilen ve bir bardağı doldurmaya yetecek olan 200 ml'lik şişelerin tanesi 15 sterlin (yaklaşık 220 TL) ve Kraliçe'nin Royal Sandringham mülkündeki mağazada satılıyor.

Küçük şişeler kızılgerdan, çoban püskülü ve köknar ağaçlarıyla süslenmiş, Noel havasını yansıtan bir etikete sahip ve İtalya'da üretilen yüzde 11 alkollü ekstra kuru prosecco'yla dolu.

The Mirror'ın haberine göre, Sandringham'daki bir saray görevlisi orada bulunan herkesin "Kraliçe'yi ve ailesini Noel'de özleyeceğini fakat geçirdiği yıldan sonra Majesteleri'nin mümkün olduğunca keyifli vakit geçirmesini umduğunu" söyledi.

"YOK SATIYOR"

Alıntılanan saray görevlisi "Prosecco hayli yüksek bir fiyat etiketine sahip ama yok satıyor" diye ekledi. 95 yaşındaki hükümdar yıllık Noel tatili için bu yıl Sandringham'da olmayacak fakat şenlik sezonunu Windsor'da geçirmeye hazırlanırken yine de köpüklü içecekten stoklayabilir.

Kraliyet ailesinin nisanda ölen merhum Edinburgh Dükü olmadan kutlayacağı ilk Noel Günü'nde, Kraliçe'ye Galler Prensi ve Cornwall Düşesi katılacak. Tatil günlerinde ona katılması beklenen diğer konuklar arasında Prens Andrew ve ailesi, Prenses Anne ve kocası Sör Timothy Laurence, Prens Edward ve eşi Sophie'yle çocukları yer alıyor.

Kraliçe Covid-19 vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından "ihtiyati" tedbir olarak Windsor'da kalma kararı almıştı.

Pandemi öncesinde, devlet başkanı tatil günlerinde ailesini normalde Sandringham'da ağırlardı. Genellikle toplanıp St. Mary Magdalene kilisesine yürür, dışarıdaki halkı selamlarlardı. Karar, Kraliçe'nin salı günü gerçekleşmesi planlanan ve geniş ailenin katıldığı geleneksel Noel öncesi öğle yemeğini de iptal etmesinin ardından geldi.