Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kış günlerinin sıcak ve şifalı adresi: Kaplıcalar

10 Aralık 2023 Pazar

Kışın stresli ve yoğun tempolu günlerinin ardından bedenimizi ve zihnimizi şımartmanın en güzel yollarından biri, termal otel tatilleri. Türkiye'nin doğal termal kaynakları, yüzyıllardır insanların sağlık ve zindelik arayışlarında önemli bir role sahip. Ülkemizde birçok bölgede bulunan termal sular, şifalı özellikleriyle ünlü. Termal oteller sıcacık havuzları, spa merkezleri ve Türk hamamları ile kış mevsiminde adeta cenneti yaşatıyor.

Kaplıcası olan otellerde kalmanın en keyifli yanı ise buz gibi havada açık havuzda yüzmek. Jakuzili havuzlar, çamur banyoları, sauna, buhar odaları ile termal oteller hem bedenen hem ruhen arınmaya yardımcı oluyor.

İşte Türkiye'de termal tatil yaabileceğiniz bölgeler:

Bursa 

Bursa, Türkiye'nin termal turizmde öncü şehirlerinden biri. Özellikle Çekirge ve Çınarlı bölgeleri, şifalı sularıyla bilinir. Tarihi hamamlarıyla ünlü Çekirge'de bulunan oteller, termal suların yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yalova:

Yalova, İstanbul'a yakınlığıyla ve termal tesislerinin çeşitliliğiyle biliniyor. İstanbul'da yaşayanların hafta sonu kaçamağı yapmak için ideal adresi... Doğal güzelliklerle, sağlık ve huzur veren termal sularla dolu bu şehir, bedeninizi ve zihninizi dinlendirmek için mükemmel bir yer. 

Pamukkale:

Pamukkale, beyaz travertenleri ve antik havuzlarıyla ünlü. Kışın bu doğal güzellikleri ziyaret ederken konaklama için termal otelleri tercih edebilirsiniz. Bu özelliği ile Pamukkale hem tarihi güzellikleri ziyaret etme imkânı hem de doğal termal suların keyfini çıkarma fırsatı veriyor.

Afyonkarahisar:

Afyon, Türkiye'nin termal turizmde en önemli merkezlerinden biri. Benim de kişisel olarak termal otel tatilindeki bir numaralı tercihim Afyon. Kaplıcaları, içmeleri, çamur banyoları ve maden sularıyla sağlık turizminin en önemli adreslerinden olan Afyonkarahisar'da tesis çeşitliliği de fazla. Afyon'da 5 yıldızlı otelde ya da devremülklerde kaplıca hizmeti alabiliyorsunuz.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kış günlerinin sıcak ve şifalı adresi: Kaplıcalar 10 Aralık 2023
Yılın en büyüleyici zamanında Avrupa'nın en ünlü Noel pazarları 8 Aralık 2023
Tarih ve Doğanın Buluştuğu Nefes Alan: Hevsel Bahçeleri 3 Aralık 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Kadınlar, çocuklar, işçiler ve mahpuslar?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Erdoğan ve mekân ruhu
Ali Sirmen
Ali Sirmen Kaosa sandık koyma...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Sanal âlemin tekkeleri
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Geri mi kaldık, geri mi bıraktık?
Zeynep Oral
Zeynep Oral İnsan hakları mı?
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Sürdüm kırmızı rujumu...
Sertaç Eş
Sertaç Eş Akıllardaki büyük şüphe
Ahmet Tan
Ahmet Tan Yazma molası okuma arası
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Yaşasın antifaşizm...
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Vergilemede hukuk kayboluyor
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Sosyal medyanın derbisi
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Aldırma Kartal
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Sevinen F. Bahçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler