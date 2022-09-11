Kubilay Aka'ya şantaj: 40 bin dolar kaptırdı
Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandıran oyuncu Kubilay Aka, müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceğini söyleyen kişilerin şantajına maruz kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya geçtiğimiz aylarda ulaşan bir kişi, oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceğini belirtip şantaj yaptı. Oyuncu, bu şahsın istediği 40 bin doları banka hesabına yatırdı.
Ardından başka bir kişi 60 bin dolar talep etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Aka, fotoğrafların kendisine ait olmadığını söyleyince "Aile hayatını bitireceğim. Kariyerin son bulacak" şeklinde mesajlar aldı. Tehditlere maruz kaldığını belirten oyuncu, suç duyurusunda bulundu.
KUBİLAY AKA KİMDİR?
12 Nisan 1995 tarihinden doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Aka, 'Vatanım Sensin' (Ali Kemal), 'Yakışıklı' (Kemal), 'Çukur' (Celasun), 'Aşk Bu Mu?' (Umut), 'Aşk 101' (Kerem) yapımlarında rol aldı.
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