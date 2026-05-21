Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri

21.05.2026 09:58:00
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile gazeteci Mirgün Cabas'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri
Onur Tuna'nın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.  Onur Tuna'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.  İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından  Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projelerde yer almıştır. Şu anda FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterini canlandırmaktadır.

Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’,  2019 yılında  ‘’Ağır Romantik’’  2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda kendi şarkılarından oluşan albümleri bulunmaktadır.

ONUR TUNA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Mahkum / Savcı Fırat Bulut / 2021

Mucize Doktor / Ferman Eryiğit / 2019-2021

Yasak Elma / Alihan Taşdemir / 2018-2019

Cesur Yürek / Ömer Korkmaz / 2016-2017

Filinta Filinta / Mustafa / 2014-2016

Huzur Sokağı / Ali Taner Atahan / 2013

Hayat Devam Ediyor / Siraç Bakırcı / 2011-2012

ONUR TUNA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Benden Ne Olur / Soner Güler / 2021

Ağır Romantik / Kerem Babayiğit / 2020

Bi Küçük Eylül Meselesi / Atıl /2014

ONUR TUNA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

