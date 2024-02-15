Kül Masalı'nın Jale'si Başak Gümülcineoğlu kimdir? Başak Gümülcineoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler...

Kül Masalı dizisinin oyuncuları ve karakterleri belli oldu. Jale Giraylı rolünü genç oyuncu Başak Gümülcinelioğlu oynuyor. Peki, Kül Masalı'nın Jale'si Başak Gümülcineoğlu kimdir? Başak Gümülcineoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 18:33
Kül Masalı'nın Jale'si Başak Gümülcineoğlu kimdir? Başak Gümülcineoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler...
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Başak Gümülcineoğlu yeni dizi projesiyle gündem oldu. Kül Masalı dizisinin oyuncuları ve karakterleri belli oldu. Jale Giraylı rolünü genç oyuncu Başak Gümülcinelioğlu oynuyor. Peki, Kül Masalı'nın Jale'si Başak Gümülcineoğlu kimdir? Başak Gümülcineoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler... İşte ayrıntılar...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu.Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimi sırasında yaz aylarında Londra, Cenevre ve Brüksel'de yaz okullarında eğitim gördü. Liseden mezun olduktan sonra AFS programıyla burslu olarak bir yıl ABD'nin Kansas eyaletinde bir kasabada liseye devam etti. ABD'de iken bir müzikal oyunda rol aldı ve müzikal tiyatro eğitimine başladı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine eğitimini bırakarak Türkiye'ye döndü.

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Yükseköğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde devam etti. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans eğitimine devam etti ve bir mimarlık bürosunda çalıştı. Yüksek lisans programına devam ederken önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk, ardından Londra'daki LAMDA Oyunculuk Okulu'na kabul edilerek drama ve kamera önü oyunculuk eğitimleri aldı.

Londra'daki eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra üç yıl İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği, Makedon yazar Dejan Dukovski'nin yapıtından uyarlanan Barut Fıçısı adlı oyunun yanı sıra 2018'de BKM Tiyatrosu'nun sahnelediği Hababam Sınıfı müzikalinde rol aldı. İngiliz çağdaş tiyatro yazarı Morgan Lloyd Malcolm’un yazdığı Yaban Arısı oyununu Türkçeye çevirdi, eser 2019'da İstanbul'da Alt Sahne tarafından sahnelendi.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sen Çal Kapımı adlı dizide seslendirdiği, sözleri ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan Sen Çal Kapımı adlı şarkı, Number One Video Müzik Ödüllerinde "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

2019 Erkenci Kuş

2020 - 2021 Sen Çal Kapımı

2021 - 2022 Yargı

2022 - 2023 Sipahi

2023 Bir Derdim Var

2024 - Kül Masalı

2020 Yarım Kalan Aşklar

2023  Sen, Ben, O!


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