'Kulüp', The Hollywood Reporter'ın uluslararası dizi listesine girdi

02 Ocak 2022 Pazar, 13:42

The Hollywood Reporter yazarlarından Scott Roxborough, ABD yapımı olmayan uluslararası dizilerin yer aldığı 15 dizilik yeni bir tavsiye listesi hazırladı. Roxborough, hazırladığı listeye Netflix'in Türkiye dizilerinden Kulüp'ü de dahil etti.

Ranini TV'de yer alan habere göre, yazıda Kulüp'ten hem aile draması hem suç gizemi hem tarih dersi hem de TV'de daha önce görülmemiş 1950'li yılların İstanbul'undaki çoklu etnik ve kozmopolitan topluluğun dünyasına dalış yapan bir dizi olarak bahsediliyor.

Listede "Kulüp"ün yanı sıra yer alan diğer uluslararası yapım diziler ise şu şekilde:

Gomorrah (İtalya)

Dr. Brain (Güney Kore)

Kamikaze (Danimarka)

D.P. (Güney Kore)

We Children From Bahnhof Zoo (Almanya)

Spiral (Fransa)

My Name (Güney Kore)

No fue mi culpa: México (Meksika)

Countrymen (Norveç)

Forbrydelsen / The Killing (Danimarka)

Para - We are King (Almanya)

Malayerba (Kolombiya)

Golden Life (Macaristan)

Call My Agent! (Fransa)

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç gibi isimleri ağırlayan Kulüp, 5 Kasım’da izleyici karşısına çıkmıştı. 1950’li yılların İstanbul’unda geçen dönem dizisi, toplu aftan yararlanarak cezaevinden çıkan ve yıllar önce güvendiği bir aileye evladını emanet eden Matilda’nın, yıllar sonra kızıyla yeniden bir araya gelme macerasını drama tadında işliyor.