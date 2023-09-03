Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 03.09.2023 - 11:28

Kum zambakları genelde sahil kenarlarında, kumsallarda çok fazla görülmektedir. Birçok insan bu çiçekleri merak ediyor. Peki Kum zambakları nedir? Kum Zambakları ne zaman açar? Kum zambağını koparmanın cezası ne kadar?

KUM ZAMBAKLARI NEDİR?

Kum zambakları, sahil bölgelerinde ve tatlı su göletlerinde doğal olarak yetişen çiçeklerdir. Genellikle beyaz veya kremsi renkte olup, zarif ve narin bir görünüme sahiptirler. Kum zambakları, doğal yaşam alanlarında görülmelerine rağmen bahçelerde de yetiştirilmektedir.

KUM ZAMBAKLARI NE ZAMAN AÇAR?

Kum zambakları, genellikle yaz aylarında açmaya başlar. Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçeklenme dönemine girerler. Bu dönemde sahil kumları veya tatlı su göletleri, bu güzel çiçeklerin açtığı manzaralarla süslenir. Kum zambakları, sıcak ve güneşli hava koşullarını tercih ederler ve bu şartlar altında daha fazla çiçek açarlar. Kum zambakları, çevrelerine hoş bir koku yayarak ve estetik güzellikleriyle insanları cezbetmektedirler. Doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambakları, ekosistemlerin bir parçası olarak önemli bir rol oynamaktadır.

KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI NE KADAR?

Doğanın bu zarif armağanları, tatilcilerin ve doğa severlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Sahil bölgelerinde yürüyüş yaparken veya tatlı su göletlerinin kenarlarında dolaşırken, kum zambaklarının görmeniz oldukça yüksektir. Bu zambaklar Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Kum zambaklarını koparmanın cezası 244 bin 315 TL'dir.