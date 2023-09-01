NFT’ler popülaritesini neden kaybetti? NFT nedir?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:43

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:43

NFT’leri değerli kılan unsur, tamamen benzersiz olmalarıdır. Ancak her piyasada olduğu gibi fiyatlar şişirilip alıcılar artık o ürünü satın almak için bir sebep bulamayınca popülaritesini yitirebilir. Peki NFT’lerde son durum ne?

NFT NEDİR?

NFT’ler, bir blok zinciri üzerinde var olan ve karakteristik meta verilerinden ve tanımlama kodlarından oluşan kriptografik varlıklardır. Bu nedenle her NFT benzersizdir ve bu durum NFT’lere değer kazandırır. Bir NFT, eşdeğer bir NFT ile değiştirilemez veya takas edilemez. Buna karşılık, kripto para birimleri ve diğer değiştirilebilir tokenler birbiriyle takas edilebilir ve ticari işlemlerde kullanılabilir. NFT’ler genellikle sanat eserlerini, sanal dünyalardaki dijital gayrimenkulleri ve gerçek dünyadan nesnelere karşılık gelir.

NFT NEDEN İLK GÜNKÜ POPÜLARİTESİNİ KAYBETTİ?

Yatırımcılar arasındaki spekülasyonların artmasına bağlı olarak dijital varlıkların fiyatı arttığında suni bir fiyat artışı oluşur. NFT’lerin değeri ilk yoğun tanıtımın ardından çok hızlı artarsa da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin azalması ile fiyatlarının düşmesi muhtemeldir.

NFT balonu olarak nitelendirebileceğimiz suni fiyat artışının bir sebebi, yeni yatırımcılar piyasaya girdiğinde yatırım ve fiyatlama konusunda gerekli bilgilere sahip olmamasına dayanır. Genellikle yatırımcılar, neye yatırım yaptıklarını kapsamlı bir şekilde anlamadıkları için fiyatları yükseltirler.

NFT FİYATLARININ CİDDİ DÜŞÜŞÜ

Bybit Leard platformuna göre NFT fiyatlarının önemli ölçüde düşmeye başlaması, bir NFT'lerin patlamak üzere olduğuna dair ilk önemli işaretti. NFT fiyatları dalgalanma eğiliminde olduğundan, zaten son derece değişken olan bir piyasada fiyat düşüşünü fark edildiğinde dikkatli olmak akıllıca olacaktır. Ayrıca, bir NFT balonu fiyatlar düştüğünde otomatik olarak patlamaz; bu, daha uzun bir süreç olabilir.

İŞLEM HACMİNDE AZALMA

NFT piyasasının sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri günlük işlem hacmidir. İşlem hacmi uzun bir süre boyunca düşmüşse NFT’nin patlaması muhtemeldir.

İnsanlar NFT koleksiyonlarını satış için piyasaya sürmeye başlıyorsa bu, çok fazla satıcının olduğu ve yeterli alıcının olmadığı bir senaryo olduğu anlamına gelebilir. Bu durum NFT koleksiyonun düşmesi için önemli bir sebeptir.



