Po'nun çöl serüveni: Kung Fu Panda 4 fragmanında Dune göndermeleri...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:40

Mike Mitchell yönetmenliğindeki Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi yakında beyazperdedeki yerini alacak.

Dune'dan esinlenilen Kung Fu Panda 4'ün yeni tanıtımında, Po (Jack Black), mükemmel miktarda baharat bulmak için tehlikeli bir çöle girmeye hazırlanıyor. Bu tanıtım, DreamWorks Animation'ın devam filmi ve ikinci Dune filmininin aynı dönemde vizyona girecek olması nedeniyle yapılan esprili bir tanıtım olarak dikkat çekiyor.

Po'nun çölde durup amacını dramatik bir şekilde anlatması, Denis Villeneuve'in Dune filmindeki Paul Atreides'in ciddi tonunu taklit ediyor. Ancak Po, aradığı baharatın yemek pişirmek için kullanılan baharat olduğunu açıkladıktan sonra, video Kung Fu Panda 4'te beklenen patlayıcı aksiyon ve serinin bilinen öğelerine dair bir ön bakış sunuyor. Hikayede, Po'nun karşısına çıkan Bukalemun'un (Viola Davis) önceki düşmanlarından farklı ve daha tehlikeli bir güce sahip olduğu ortaya çıkıyor.

KUNG FU PANDA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır... artık dinlenmesi için. Daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur. Daha da kötüsü, kötü kalpli, güçlü bir büyücü olan Bukalemun, yakın zamanda büyük küçük her yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır. Bukalemun açgözlü, boncuk gözlerini Po'nun Bilgelik Asası'na dikmiştir; bu asa ona Po'nun alt ettiği tüm usta kötüleri ruhlar aleminden geri çağırma gücü verecektir. Yani Po'nun biraz yardıma ihtiyacı vardır. Po yardımı tüylerini diken diken eden ama yetenekleri eşsiz olan kurnaz, kıvrak zekâlı hırsız Zhen’den alır. Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un sürüngen pençelerinden korumaya çalışırken, bu komikliklerle dolu tuhaf ikili birlikte çalışmak zorunda kalacaktır. Bu süreçte Po, kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfedecektir.

KUNG FU PANDA 4 FİLMİNİN KİMLER SESLENDİRİYOR?

Awkwafina

Jack Black

James Hong

Dustin Hoffman

Bryan Cranston

Viola Davis

Ke Huy Quan

Ian McShane

Ronny Chieng

Manu Payet

KUNG FU PANDA 4 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kung Fu Panda 4, 5 Nisan'da Türkiye'de vizyona girecek.