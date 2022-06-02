Er Ryan'ı Kurtarmak filmi konusu nedir?  Er Ryan'ı Kurtarmak filmi ne anlatıyor?  Er Ryan'ı Kurtarmak filmi oyuncuları kimler?

02 Haziran 2022 Perşembe, 15:45

Er Ryan'ı Kurtarmak, yayınlanmasından bu yana tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi ve savaş filmi türünde etkili olduğu için övgü aldı.2007'de, Amerikan Film Enstitüsü, Er Ryan'ı Kurtarmak filmini AFI'nin 100 Yılında 71'inci en büyük Amerikan filmi seçti. 100 Film (10th Anniversary Edition) ve 2014'te, Film, Ulusal Film Arşivinde, Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihsel veya estetik açıdan önemli" olarak korunmak üzere seçildi.

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ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.

Filmin ana çekimleri Haziran 1997'de başladı ve iki ay sürdü. Filmin Normandiya çıkarması sahneleri, İrlanda'nın Wexford kentinde, Curracloe'nin hemen doğusundaki Ballinesker Plajı, Curracloe Kıyısı ve Ballinesker'da çekildi ve İrlanda Ordusuna bağlı askerler Normandiya çıkarması sahnesinde piyade olarak kullandılar. Film, DreamWorks Pictures, Paramount Pictures, Amblin Entertainment ve Mutual Film Company arasında bir ortak yapımdı ve DreamWorks filmi Kuzey Amerika'da dağıtırken Paramount filmi uluslararası olarak gösterime soktu.

ER RYAN'I KURTARMAK HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Aynı zamanda yurt içinde 216,8 milyon dolar ile ABD'de 1998'in en yüksek hasılat yapan filmi ve dünya çapında 481,8 milyon dolar ile 1998'in en yüksek hasılat yapan ikinci filmi oldu. Ek olarak, Mayıs 1999'da ev videosunda gösterilmesinden 44 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Altın Küre'de En İyi Film ve Yönetmen, Amerika Yapımcılar Birliği, Amerika Yönetmenler Birliği ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri dâhil olmak üzere birçok ödül kazandı. Film, 71. Akademi Ödülleri'nde on bir Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve beş ödül kazandı: En İyi Yönetmen (Spielberg'in ikincisi), En İyi Film Kurgusu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Ses ve En İyi Ses Efekti Kurgusu. Ancak tartışmalı bir Oscar da En İyi Film Oscar'ını Aşık Shakespeare filmine kaptırdı.24 Temmuz 1998'de vizyona giren Er Ryan'ı Kurtarmak; gerçekçilik, sinematografi, müzik, senaryo ve Spielberg'in yönetmenliği ile eleştirmenler ve izleyicilerden beğeni topladı ve birçok film eleştirmeninin 1998'in ilk on listesinde yer aldı.

Filmin ilk 20 dakikasındaki Normandiya Çıkarması sahnelerinin, dünya sinema tarihindeki yeri ayrıdır. Film eleştirmenleri bu sahneleri aşırı gerçekçi olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber yapıldığı yılın en iyi film Oscar'ını alamaması film eleştirmenleri tarafından Oscar tarihinin ayıpları listesinde yer alır. IMDb internet sitesinde sinema tarihinin en iyi 250 filmi listesinde 8.6 puan ile 34. sırada bulunmaktadır.

OYUNCULAR

* Tom Hanks - Yüzbaşı John H. Miller

* Tom Sizemore - Teknik Çavuş Mike Horvath

* Edward Burns - Kıdemli Er Richard Reiben, otomatik tüfekli er

* Barry Pepper - Er Daniel Jackson, bir keskin nişancı

* Adam Goldberg - Er Stanley, bir avcı eri

* Vin Diesel - Kıdemli Er Adrian Caparzo

* Giovanni Ribisi - Dördüncü Sınıf Teknisyen Irwin Wade, bir Tıpçı

* Jeremy Davies - Dördüncü Sınıf Teknisyen Timothy E. Upham, bir haritacı

* Matt Damon - Kıdemli Er James Francis Ryan, bir paraşütçü

* Ted Danson - Yüzbaşı Fred Hamill, bir yol gösterici

* Paul Giamatti - Kıdemli Başçavuş William Hill, bir paraşütçü